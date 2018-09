Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man heeft pistool om 'vermelding op dodenlijst PKK': vier maanden celstraf De man had een pistool bij zich (foto: Pixabay)

Een 51-jarige man uit Utrecht moet vier maanden de cel in voor verboden wapenbezit. De man werd in 2014 gepakt in Assen. Hij had een gebruiksklaar 9-millimeterpistool bij zich.

De van oorsprong Turkse man had het wapen bij zich omdat hij op de dodenlijst van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK zou staan. Hij stond op die lijst omdat hij eind jaren '90 in een Gronings café twee PKK-aanhangers neerschoot.



De man werd samen met negen anderen tijdens een politieactie gepakt in een loods in Assen. In het pand zou hennep worden verkocht.



De zaak rond deze loods wordt in januari behandeld. De Utrechter is geen verdachte meer in die zaak.