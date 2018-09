Provincie trekt portemonnee voor nieuwbouw in Zuidwolde

Het is al jaren een gat aan de Hoofdstraat in Zuidwolde: de plek waar ooit het bekende café en zalencentrum De Vries stond. Al jaren is er ook een nieuwbouwplan met appartementen maar dat kwam niet van de grond.

De provincie Drenthe stelt nu 150.000 euro subsidie beschikbaar om de bouw toch mogelijk te maken.Op de plek van De Vries moet het complex De Wheemhoeve komen. Het gaat om veertien appartementen, met aan de Hoofdstraat een gevel die moet lijken op de vroegere boerderijen die er stonden.Brands Bouwontwikkeling kocht in 2004 het voormalige café en zalencentrum De Vries, dat erg stond te verpauperen . De gemeente werkte mee aan herbestemming, op voorwaarde dat het een passend gebouw zou worden met een dorps karakter en niet het hele terrein zou worden volgebouwd. Brands kwam met een plan dat voldeed. Ondertussen kwam de recessie en vanaf 2008 de ineenstorting van de woningmarkt. Makelaar Hentenaar raakte de appartementen aan de straatstenen niet kwijt, dus Brands begon niet met bouwen."Op een gegeven moment was het niet meer economisch haalbaar. De afspraak met de gemeente was: het terrein niet volbouwen en op een dorpse manier bouwen. De gemeente wilde een hoge beeldkwaliteit, dus geen groot complex. Op een gegeven moment hadden we een negatieve exploitatie: het bouwen zou meer gaan kosten dan alle appartementen samen moesten opleveren", aldus Jan Brands van het gelijknamige bouwbedrijf."Maar er is wel markt voor dit soort appartementen in Zuidwolde. Hier wonen relatief veel jonge ouderen die een appartement zoeken als laatste woning van hun leven", zegt Brands.Inmiddels zijn twaalf van de veertien appartementen verkocht, weet makelaar Dieneke Hentenaar te melden. Jan Brands wil in november de schop in de grond hebben. "Met de subsidie van de provincie kunnen we eindelijk beginnen."De subsidie komt uit de uitvoeringsregeling. Het is een potje van de provincie met als doel stagnerende bouwprojecten of probleemlocaties in dorpen en steden op te lossen.Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen hebben tegen de subsidie voor De Wheemhoeve in Zuidwolde.