Media-boerin Eline Vedder is 'veel gezelliger dan Peter R. de Vries'

De media weten boerin Eline Vedder uit Ruinerwold nog beter te vinden na de aandacht die ze zondag kreeg van Arjen Lubach. Maar ze houdt er rekening mee dat het straks misschien wel heel rustig wordt. "De redacties zijn op hun vingers getikt."

Inwerd de draak gestoken met de Ruinerwoldse boerin en met de media die haar steeds weer weten te vinden. Over allerlei onderwerpen die over boeren gaan, komen journalistieke redacties steeds weer bij de welbespraakte Eline Vedder-Monaster uit. Zelf zat ze zondag 'in shock' ook op de bank te kijken, zo vertelt ze op Radio Drenthe."En dan te bedenken dat ik het echt heb moeten leren, want ik was geen boer. Ik ben eigenlijk werktuigbouwkundig ingenieur. Misschien kan ik een goede vertaalslag maken van het boerenleven naar de alledaagse wereld doordat ik van buiten kom."Vedder vindt het belangrijk om aan de rest van Nederland uit te leggen wat er speelt voor de boeren, bijvoorbeeld hoe wetgeving uitpakt voor de sector. "Dat doe ik graag, maar ik vind het nog wel steeds spannend. Ik vraag me nog wel vaak af waarom ik er in hemelsnaam aan begonnen ben."Ze bestrijdt dat ze de enige is met een goed verhaal. Anderen doen het bijvoorbeeld schrijvend, in ingezonden brieven. "Het is wel een grappig item van Lubach, maar het klopt niet helemaal dat ik de enige ben", vindt ze.Lubach noemde Vedder 'de Peter R. de Vries van de agrarische sector'. Of dat een compliment is? "Ik heb toevallig ooit met Peter R. de Vries in een programma gezeten en ik kan wel uit betrouwbare bron vermelden dat ik mezelf in ieder geval bij de naborrrel veel gezelliger vind."Media-training heeft ze niet gehad. "t Wordt wel een keer tijd, vind je niet?", lacht ze. Kleding-advies krijgt ze ook niet, vandaar dat ze voor een tv-optreden nog wel eens een poosje voor de kledingkast staat. "Maar dat doe ik niet als er opnames op de boerderij worden gemaakt. Dan heb ik gewoon aan wat ik aan heb."Bekijk hieronder hoeEline Vedder in de schijnwerpers zet: