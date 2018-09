Deel dit artikel:













OM eist 30 maanden cel voor ontucht met drie stiefdochters De man zou de stiefdochters meerdere jaren misbruikt hebben (Foto: Pixabay.com)

Voor ontucht met zijn drie stiefdochters is tegen een 42-jarige man uit Assen dertig maanden cel geëist. De officier van justitie vindt dat daar tien maanden van voorwaardelijk moeten zijn. De man is uit zichzelf in behandeling gegaan, die moet hij voortzetten, zei de officier.

De man stapte in december van 2016 naar de politie om zichzelf aan te geven. Hij had zijn stiefdochter van 12 jaar oud gezoend, zei de man tegen de agenten. De moeder van het meisje deed inmiddels ook aangifte. Ze zag gedragsverandering bij haar kind. Na doorvragen zei het meisje dat ze door haar stiefvader was misbruikt.



Misbruik

Dit begon toen ze elf jaar oud was, zo gaf het meisje aan. Haar moeder was op dat moment telkens naar haar werk. Het zoenen ging over in seksueel misbruik toen het meisje twaalf jaar oud werd. De man bekende dit. De man werd ook verweten dat hij twee stiefdochters uit een eerdere relatie had misbruikt. Hij ontkent dit.



De twee zusjes uit de eerdere relatie zouden in de periode van 2010 tot 2013 zijn misbruikt toen zij zes en acht jaar oud waren. De moeders van de drie meisjes kenden elkaar en spraken over het misbruik. De zusjes zouden spontaan hebben gereageerd op dit verhaal. Volgens de officier kwamen alle verhalen met elkaar overeen.



Schadevergoeding

Maartje Schaap, de advocate van de Assenaar, vond dat de slachtoffers juist heel verschillend verklaarden en elkaar tegenspraken. Alleen de zussen vroegen een schadevergoeding van 15.000 en 12.000 euro. Die moet de man betalen, zei de officier.



De rechtbank doet op 9 oktober uitspraak.