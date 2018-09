Boeren gaan met sensoren de bodem onderzoeken in Zeijen

Hoe kun je ontdekken hoeveel water en voedsel gewassen nodig hebben om optimaal te groeien, en waarbij je zo min mogelijk water gebruikt en zo min mogelijk voedingsstoffen verspilt?

Dat gaan jonge boeren in Zeijen onderzoeken, samen met waterschap Noorderzijlvest en boerenorganisatie LTO.Hoe? Met sensortechnologie. Daarmee kun je op detailniveau data verzamelen over waterkwaliteit, bodemkwaliteit en weersgesteldheid. Daarmee moet duidelijk worden waar water en voedingsstoffen terecht komen in het regionale watersysteem. Proefgebied is de Boermarke Zeijen.Doel van het onderzoek is om uiteindelijk gerichte maatregelen te kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Als het in Zeijen werkt kan het ook in andere delen van Drenthe worden toegepast.Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Boeren kunnen zelf met initatieven komen om zowel de waterkwaliteit te verbeteren als de landbouw duurzamer te maken.Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe stellen ruim 250.000 euro beschikbaar voor de proef, beiden betalen de helft.Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidie.