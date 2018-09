Paardenmarkt trekt aan in Noordenveld

Het is een goed jaar voor de paardenmarkten in de gemeente Noordenveld. Vanmorgen stond bijna een derde meer paarden te koop op de Rodermarkt dan vorig jaar. Waar er in 2017 nog 260 paarden werden aangevoerd, lag dat aantal dit jaar op 356.

In Norg stonden dit jaar dit jaar 350 paarden te koop op de markt. Bijzonder, want vorig jaar waren dat er maar 25."Ik zag vandaag ineens weer paardenhandelaren die ik hier jaren niet heb gezien", zegt marktmeester Albertus Lieffering van Volksvermaken. "En ja, de laatste jaren wordt er wel meer gefokt. De vraag neemt toe, dus het aanbod ook."Toch zijn niet alle paardenhandelaren tevreden. "Er mag wel veel staan, maar de handel valt tegen", zegt Gerrit Dijkstra. Hij verkocht nog maar één van zijn vijf paarden. Volgens springruiter Jan Dolfing is het moeilijk om een paard op de markt te kopen als particulier. "Het gaat eigenlijk om de kooplui."Dolfing vond dan ook geen nieuw paard voor zijn manege in Vries. "Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De allermooiste paarden vind je meestal niet op de markt."Hoewel marktmeester Lieffering blij is met de toegenomen aanwas noemt ook hij een negatief punt: "De aanvoerkosten zijn daardoor ook toegenomen." De paardenhandelaren krijgen sinds vijf jaar geld als ze paarden op de Rodermarkt verkopen. Vijf euro voor een pony, tien voor een paard."Maar de kosten heffen elkaar op", aldus Lieffering. Zo zou het succes van de warenmarkt met 250 kramen ook deels afhankelijk zijn van de paardenmarkt. "En voor die kraampjes krijgen we per strekkende meter betaalt."