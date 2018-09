Drenthe doet flink mee aan Dutch Agri Food Week

Hoe werken boeren aan veilig en gezond voedsel? En wat moet er gebeuren voordat voedsel van de boer op je bord komt? Dat kun je ontdekken tijdens de landelijke Dutch Agri Food Week.

In Drenthe worden een landbouwcongres, kookwedstrijden voor kinderen en een Bourgondisch diner georganiseerd.De provincie Drenthe en gezondheidsprogramma's 'Jong Leren Eten' en 'Drenthe Gezond' dagen restaurants en basisscholen uit om mee te doen aan de kookwedstrijd Kindermenu 2.0. Het doel van die wedstrijd is om een lekker, regionaal én gezond kindermenu op de kaart te krijgen bij Drentse restaurants. Nu staan er volgens de organisatoren nog te vaak frietjes met een kroket en appelmoes bovenaan op het kindermenu.Projectleider Laura van Dijk: "Met het Kindermenu 2.0 willen we scholieren spelenderwijskennis laten maken met eerlijk voedsel uit de regio. Uniek is dat we ook koks en restaurants betrekken bij het initiatief." Een jury moet de gemaakte gerechten van de kinderen beoordelen en het is de bedoeling dat Drentse restaurants ze ook daadwerkelijk op de menukaart gaan zetten."Ook gaan we met kinderen boerderijen bezoeken. Om te ontdekken wat er op een boerderij gebeurt waar ons voedsel vandaan komt", zegt Van Dijk. Op de boerderijen gaan de kinderen een maaltijd maken met producten van de betreffende boer, met hulp van regionale koks.Landbouw-gedeputeerde Henk Jumelet: “In Drenthe willen wij de relatie tussen agrarische ondernemers en de consument versterken. Het is belangrijk dat de boer een goede boterham kan verdienen en de consument een smaakvolle boterham kan eten. De consument van vandaag vraagt naar eerlijke producten met een uniek verhaal. Drenthe biedt dat volop en deDutch Agri Food Week is een mooie manier om dat te laten zien."Voor professionals die inzichten op het gebied van gezondheid, innovatie, educatie en transparantie in de landbouw met elkaar willen delen, is er op 12 oktober een landbouwcongres in De Nieuwe Kolk in Assen. " De koers van de minister voor de landbouw van de toekomst is bekend. We willen er verder over praten hoe we dat in Drenthe kunnen en willen doen", aldus Jumelet. Ook zal de steun voor jonge boeren die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte waarschijnlijk aan de orde komen.De provincie hoopt dat landbouwminister Carola Schouten op 16 oktober naar het Bourgondisch Netwerkdiner zal komen. De Dutch Agri Food Week duurt in Drenthe van 5 tot 16 oktober.