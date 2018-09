Medewerkers van metaalbedrijf Ardagh in Hoogeveen gaan staken

Werknemers van metaalbedrijf Ardagh in Hoogeveen leggen hun werk 48 uur neer. Op vrijdag 28 september en maandag 1 oktober staken de medewerkers van het van origine Luxemburgse bedrijf voor twee betere cao's.

Zowel medewerkers die onder de cao Metalektro als de cao Grafimedia doen mee aan de staking. Volgens vakbonden FNV en CNV gaat het goed met Ardagh en moeten de medewerkers dat terugzien in hun beloning.Bij het bedrijf werken veel metaalarbeiders al jaren als uitzendkracht en dus zonder vast contract. Ook krijgen ze volgens de vakbond een ongelijk loon. "Het wordt tijd dat Ardagh deze werknemers in vaste dienst neemt", zegt de FNV.De FNV en de CNV zijn al een tijdlang bezig met hun strijd voor een nieuwe cao Metalektro. De bonden willen onder meer een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en een einde aan de vele flexibilisering. Voor de cao Grafimedia willen de bonden onder meer een loonstijging van zes procent over twee jaar en goede afspraken over de inzet van ZZP'ers.De Hoogeveense staking is onderdeel van een landelijke staking van medewerkers van Ardagh. Ook in Leeuwarden, Deventer, Veenendaal en Zaandijk wordt gestaakt.