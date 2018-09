Hotel-restaurant Ruyghe Venne in Westerbork opnieuw failliet

Hotel-restaurant Ruyghe Venne in Westerbork is vandaag opnieuw failliet verklaard. Dat was begin 2016 ook al het geval.

Op de redactie van RTV Drenthe kwam een anonieme tip binnen. Navraag bij eigenaar Fred Prakken leert dat zijn bedrijf inderdaad failliet is. "Ik zit nu met de curator om tafel."Het is niet bekend hoe het nu verder gaat met het hotel en het restaurant. Prakken wil RTV Drenthe daar schriftelijk nog verder over informeren.De Ruyghe Venne is in 1954 opgericht als een pension en dankt haar naam aan het vennetje dat achter het pand ligt. Het vennetje ligt in een heide- en bosgebied. In 1965 nam familie Prakken het toenmalige pension over. Prakken senior heeft in 1994 het bedrijf overgedragen aan zijn zoon en diens echtgenote.Van 2003 tot 2013 heeft het hotel onderdeel uitgemaakt van de Golden Tulip hotelgroep. Het hotel kreeg toen de naam Golden Tulip Midden Drenthe, maar het restaurant heeft de naam Ruyghe Venne behouden.