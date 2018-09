Kankerverwekkende stof in gasmaskers Defensie

De gasmaskers van het Nederlandse leger bevatten de kankerverwekkende stof chroom-6.

Uit stukken die in handen zijn het televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat in de filterbussen van een bepaald type gasmasker chroom-6 zit. De maskers worden gebruikt bij oefeningen, maar gaan ook mee op missie.Een anonieme militair zegt tegen Nieuwsuur dat hij recent zo'n gasmasker mee had op missie naar Mali. Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn daar de afgelopen jaren ook meerdere keren op missie geweest.Hoewel de blootstelling aan chroom-6 met deze maskers onder de maximale waarde ligt, is Defensie wel verplicht ze te vervangen. Volgens Nieuwsuur is dat nog niet gebeurd.De stof chroom-6 geeft bepaalde soorten verf een roestwerende werking. De stof komt vrij bij het spuiten van onderdelen voor onder andere vliegtuigen en bij het verwijderen van oude verflagen.De stof werd ook gebruikt in Coevorden en Ter Apel waar zogenaamde POMS-sites waren. Daar werd in het verleden Amerikaans materieel onderhouden. Wat de stof in de filterbussen van gasmaskers doet is onduidelijk.Chroom-6 veroorzaakt onder meer longkanker en maagkanker. Van een aantal andere ziektes is niet met zekerheid te zeggen dat ze worden veroorzaakt door chroom-6.Afgelopen zomer presenteerde Defensie een collectieve regeling voor de tientallen mensen die ziek zijn geworden door het werk met de kankerverwekkende verf.Maar uit de interne documenten blijkt dat medewerkers die nu het onderhoud van vliegtuigonderdelen uitvoeren - zoals verf spuiten, lassen en schuren - nog steeds in hogere mate blootstaan aan chroom-6 dan wettelijk is toegestaan.Volgens jurist Ferre van de Nadort uit Beilen, die de interne documenten van Defensie in zijn bezit kreeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), is de wijze waarop met het dossier chroom-6 wordt omgegaan typerend voor Defensie.