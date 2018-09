'Zijn plannen college Tynaarlo wel reëel?'

Ambitieus, inconsistent en goed geschreven. Dat zijn de meest genoemde opmerkingen van de gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma van het college van de gemeente Tynaarlo.

Het uitvoeringsprogramma , of collegeprogramma, werd drie weken geleden gepresenteerd. Daarin zegt het college onder andere te willen investeren in veilige wegen en bruggen. Er moet een aaneengesloten fietsnetwerk komen in de gemeente en het college zegt de al genomen besluiten rond de toekomstige supermarkt bij Ter Borch te accepteren.Over het centrumplan van Zuidlaren zegt het collegeprogramma niets specifieks, behalve dat het college het draagvlakonderzoek afwacht.Ook staat in het collegeprogramma dat er de komende vier jaar gekeken wordt naar de mogelijkheden om een treinstation te realiseren in Tynaarlo. "Ik acht de kans dat we dit voor elkaar krijgen inderdaad niet erg groot", erkent wethouder Lammers."Waarom schrijft u het dan op?", reageert VVD-raadslid Hageman. "Omdat we er - zodra er een mogelijkheid is - wel op in willen spelen", aldus de wethouder. Een halfjaar geleden werd nog in briefvorm bevestigt dat er op dit moment geen enkele kans is dat er een station komt in Tynaarlo."Zijn al deze plannen wel realistisch", vragen raadsleden van zowel de PvdA als de VVD. "Het lijkt nu een soort wensenlijstje", zegt fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA."Het uitvoeringsprogramma is inderdaad ambitieus", reageert wethouder Oetra Gopal. Volgens haar worden de plannen concreet bij het bespreken van de begroting in november.VVD-raadslid Edwin Hageman: "Moeten die keuzes niet al gemaakt worden aan de voorkant? Als ik aan mijn kinderen vraag: 'wat willen jullie doen in de vakantie?', dan krijg ik een wensenlijst die niet realistisch is."GroenLinks-raadslid Klaas Kuipers neemt het op voor zijn wethouder: "Ik denk dat papa eerst tegen zijn kinderen zegt dat hij gaat kijken wat het budget is, voordat hij keuzes maakt.""Bied die begroting in dat geval tijdig aan", zegt VVD'er Hageman tenslotte. "Want dat wordt waarschijnlijk een hell of a job." De raadsleden krijgen de begroting rond 17 oktober.