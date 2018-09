Curator Ruyghe Venne: hotel zeker nog zes weken open, doorstart mogelijk

Curator Paul van Boven van hotel-restaurant Ruyghe Venne in Westerbork verwacht dat het failliete hotel een doorstart zal maken. Het hotel blijft volgens hem in ieder geval nog zes weken open.

Het hotel in Westerbork werd vandaag voor de tweede keer in zijn bestaan failliet verklaard . Vorige keer, in 2016 , kon het hotel van eigenaar Fred Prakken ook een doorstart maken."Er is alle reden voor een doorstart. Natuurlijk is er de schuldenlast, maar er zijn meer dan genoeg boekingen en het WK Superbike in Assen komt er binnenkort ook aan", zegt Van Boven hoopvol over de toekomst van het hotel.Deze week gaat Van Boven afspraken proberen te maken met de leveranciers van het hotel, zodat de zaak wel kan blijven draaien. Op die manier kan het hotel volgens de curator nog zeker zes weken open blijven. "Op dit moment is dat de beste optie en daarnaast ga ik kijken naar een doorstart. Ik heb al signalen gekregen dat er geïnteresseerden zijn", zegt Van Boven.