Gaat handbalster Lois Abbingh de politiek in?

HANDBAL - Lois Abbingh staat bij de nieuwe Sportpartij op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Ze wordt ingezet als lijstduwer.

Daarover vertelt de oud-speelster van E&O bij RTV Noord "Ik sta op de lijst omdat ik graag zou zien dat er meer sport in de regio komt. Als topsporter weet ik hoe belangrijk het is als sport een grote factor is in een gemeente of stad."Als lijstduwer is het de voornaamste taak van Abbingh om stemmen voor de partij te trekken, zonder dat ze in een eventuele raadszetel gaat zitten. Ze is benieuwd wat ze kan bijdragen. "Ik heb geen idee hoeveel stemmen ik zal krijgen. Ik probeer met mijn ideeën en gedachten de partij te helpen waar ik kan. Bovendien staan er een hoop grote namen op de lijst."Geen politieke ambities dus voor de Groningse? "Haha, nee dat was zeker niet mijn eerste gedachte. Maar wie weet is het iets om echt mee bezig te gaan na mijn carrière."Naast Abbingh staat ook bobsleeër Edwin van Calker uit Gasselterboerveenschemond op de lijst van de Sportpartij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november in de gemeente Groningen.