Miedema opgeroepen voor WK-play-offs Oranjedames tegen Denemarken

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen is opgeroepen voor de play-offwedstrijden van de Oranjedames tegen Denemarken. De speelster van Arsenal maakt deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Sarina Wiegman.

Nederland leek probleemloos op weg naar directe plaatsing voor het WK, maar verloor in de laatste poulewedstrijd van concurrent Noorwegen. Daardoor zijn de Leeuwinnen veroordeeld tot de play-offs.De Oranjevrouwen speelden 23 keer eerder tegen Denemarken. De eerdere ontmoetingen eindigden vijf keer in een gelijkspel, acht keer in een overwinning voor Nederland en tien keer in een overwinning voor de Denen. Tijdens de finale van het EK 2017 won Nederland met 4-2 van Denemarken.Oranje start op vrijdag 5 oktober met een thuisduel in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Vier dagen later, op dinsdag 9 oktober, speelt Nederland de uitwedstrijd in het Viborg Station in het Deense Viborg. De winnaar van het tweeluik moet het in twee nieuwe wedstrijden opnemen tegen de winnaar van de andere play-off: Zwitserland of België. De winnaar daarvan gaat naar het WK in Frankrijk.