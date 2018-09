Deel dit artikel:













Archeologen vinden oude soldatenbarakken en beerput in Coevorden Graafwerkzaamheden in Coevorden (foto: RTV Drenthe) Bij het onderzoek werden soldatenbarakken gevonden (foto: RTV Drenthe)

Archeologen hebben naar eigen zeggen mooie vondsten gedaan op een braakliggend terrein aan de Oostersingel en Bentheimerstraat in Coevorden.

Op het terrein komen woningen en appartementen, maar voordat begonnen wordt met de bouw daarvan zoeken archeologen in de grond naar schatten uit het verleden.



Dat leverde onder meer de vondst van funderingen van soldatenbarakken op. "Dit was vroeger een soort kazerne van tachtig meter lang en daarbinnen waren allemaal kamertjes voor soldaten", zegt projectleider Janneke Hielkema. "Elke soldaat had een kamertje van zo'n vier bij vier meter. Dit moet ergens tussen 1600 en 1700 gebouwd zijn."



Ook werd er een oude beerput gevonden, een soort ondergronds afvalbak. "Daarin lagen complete kruiken, versierd glaswerk, kersenpitten, pruimenpitten, walnoten, botjes van kleine dieren", somt Hielkema op. "En zelfs een stukje perkament met tekst erop. Dat is wel heel gaaf."



De graafwerkzaamheden moeten volgende week klaar zijn. De gemeente Coevorden wil een aantal van de bodemvondsten gaan exposeren.