Afval in Tynaarlo goedkoper, maar grijze bak kost 3 euro per keer

Tynaarlo wil burgers gaan belonen als ze hun afval goed scheiden. Het aanbieden van gft-afval hoeft niet meer apart te worden betaald, maar komt in het vastrecht. Het legen van de grijze container kost dan wel 3 euro per keer.

De gemeente wil zo voorkomen dat mensen veel restafval aanbieden. Ook gaan de burgers van Tynaarlo plastic, metalen en drankenkartons met minicontainers inzamelen. De speciale zakken die daarvoor nu bestaan, verdwijnen.Het doel is dat de inwoners uiteindelijk driekwart van hun afval sorteren en dat ze per inwoner gemiddeld 100 kilo restafval, of minder, aan de weg zetten. Nu is dat in een jaar nog 121 kilo.Eerder maakte de gemeente al bekend dat inwoners gezamenlijk een miljoen euro terug krijgen. Voor de afvalstoffenheffing heeft Tynaarlo meer geld in kas dan nodig is. Komend jaar krijgen ze daarom een korting van 32 euro en de jaren daarna loopt die korting af van 24 euro in 2020, naar 16 euro in 2021 tot 8 euro in 2022.