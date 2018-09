Discotheek Afslag 30 blijft gesloten: doorstart van de baan

Discotheek Afslag 30 in Beilen maakt geen doorstart. De uitbaters krijgen de financiering voor hun nieuwe plan niet rond.

Ondernemers Pieter Oudman en Petra Zuidkerk waren sinds november 2015 uitbaters van de discotheek langs de A28. Afgelopen juni sloten zij de deuren van Afslag 30 vanwege teruglopende bezoekersaantallen.Oudman en Zuidkerk maakten direct bekend een doorstart te willen maken en lang leek dat ook te gaan lukken. "We hadden twee derde van de financiering rond", zegt Oudman. "Maar de bank wilde niet. Eerst praat je met iemand die heel enthousiast is, later gaat het toch niet door omdat het te onzeker zou zijn. Het lijkt wel of banken geen geld in horeca willen stoppen."Over zijn plan kan Oudman nog steeds enthousiast worden. "We wilden moderne bowlingbanen met led-verlichting en virtual reality rooms. Met die virtual reality rooms zouden we in Drenthe een primeur hebben. Verder zou er een restaurant komen, dat op zaterdagavond zou veranderen in een kleine discotheek. Heel jammer dat het niet doorgaat."Wat er nu in het pand komt is nog onduidelijk. "Dat is aan de eigenaar. Wij gaan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging", aldus Oudman.