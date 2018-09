'Nog een toastje met nagelholt, Majesteit?'

Zenuwachtig zijn de zussen niet zozeer voor het gesprekje dat ze zullen hebben met koning Willem-Alexander, die morgen in het Bargerveen is om de nieuwe schaapskooi te openen.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Schaapskooi in het Bargerveen is te volgen via de livestream vanaf 10.50u en op Radio Drenthe de hele ochtend.

Nee, Ilse en Daniek Hoogland van restaurant Bij Wollegras maken zich vooral druk of het wel goed komt met de hapjes die ze gaan serveren aan een groep van 150 genodigden. "We maken toastjes met nagelholt," zegt Daniek, die de scepter zwaait in de keuken.Nagelholt staat bij het restaurant ook op de menukaart. Het gedroogde rundvlees is één van de vele streekproducten. Want de dames proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van eten en drinken uit de regio. Zelfs de wijn komt uit Nederland. "Waarom van ver weg halen als het ook dichtbij te verkrijgen is," zegt Ilse Hoogland, die in de bediening staat.Ze heeft een achtergrond in interieurinrichting en die kwam goed van pas bij het aankleden van het restaurant. "De vrouw van schaapsherder Luuc Bos hebben we gevraagd lampen van schapenwol te maken," aldus Ilse.De zussen Hoogland zijn sinds een paar maanden exploitant van restaurant Bij Wollegras, dat pal naast de nieuwe schaapskooi ligt. Het dient ook als informatiecentrum voor de omgeving en startpunt voor wandelingen in het gebied. Zo wordt de komende tijd een tafel met glazen plaat gevuld met dingen uit het Bargerveen, zoals de huid van een adder.Staatsbosbeheer hoopt met het nieuwe informatiecentrum en de nieuwe schaapskooi meer mensen naar het Bargerveen te trekken. Het is daarnaast ook een werkervaringsplaats. Staatsbosbeheer werkt al langer samen met Buurtsupport op het gebied van hout- en metaalbewerking, winkel- en productiewerkzaamheden en groenvoorziening. Door een samenwerking met Bij Wollegras komt daar ook de horeca bij.De werknemers van Bij Wollegras krijgen extra begeleiding van de exploitanten. Als ze binnenkomen bij het restaurant hebben ze een afstand tot de arbeidsmarkt en de bedoeling is dat ze door de ervaring die ze opdoen weer volledig mee kunnen doen. Jonge mensen uit de buurt maken het team compleet. "Het is leuk werken met zo'n jong team," zegt Ilse.Staatsbosbeheer had aanvankelijk hun moeder gevraagd als exploitant voor het restaurant en informatiecentrum. Die runt de theetuin in Zwartemeer. Maar Daniek, die een koksopleiding volgde bij Cas Spijkers, liep al langer rond met plannen om voor zichzelf te beginnen. Ilse werkte in de theetuin. Van het één kwam het ander en beiden werken nu zes dagen in de week bij het restaurant.Is dat niet lastig, samenwerken als zussen? "Ik denk dat het juist een voordeel is, omdat we elkaar heel goed kennen," zegt Ilse. Op hun vrije dag trekken ze zelfs ook nog vaak met elkaar op.Wat ze het meest waarderen aan hun werkplek is het magnifieke uitzicht. "Het is net alsof je iedere dag op vakantie bent," aldus Ilse.