Zo begon het in het Bargerveen

De koning zal het vandaag ongetwijfeld meerdere keren te horen krijgen: het Bargerveen is een uniek stukje hoogveen. Wat het zo bijzonder maakt is dat een klein deel van het veen niet vergraven is.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Schaapskooi in het Bargerveen is vanaf 10.50 uur te volgen via de livestream op onze website en live op TV Drenthe. Ook op Radio Drenthe hoort u de hele ochtend over het koningsbezoek.