Gewonde bij vechtpartij in Assen Gewonde bij vechtpartij in Assen (foto: RTV Drenthe)

Bij een vechtpartij bij de kruising van de Kloekhorststraat met de Groningerstraat in Assen is gisteravond een gewonde gevallen.

Een Assenaar zou zijn aangevallen door een groep mensen. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met hoofdpijn en schaafwonden aan armen en handen naar het ziekenhuis gebracht.



Omstanders hebben de vechtpartij gefilmd en de politie is op zoek naar de beelden. Agenten doen vandaag ook buurtonderzoek.