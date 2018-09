'Het is een eer dat de koning komt, maar ze nemen wel het hele bedrijf over'

Wie uit een groep mensen de schaapherder van het Bargerveen moet aanwijzen heeft een makkie: het is inderdaad de man met de baard en het verweerde gezicht. Luuc Bos (67) beheert de schaapskudde in het gebied en zijn werkplek is de grootste schaapskooi van Nederland.

Hij vindt het een eer dat de koning komt. "Het is mooi voor het project Bargerveen, voor het dorp Weiteveen en voor de provincie", zegt Bos. Samen met de koning opent hij vandaag officieel de deuren van de schaapskooi, die plaats biedt aan duizend schapen.Bos heeft altijd al schapen gehouden en leerde de kneepjes van het vak van een herder op de Strabrechtse heide in Brabant. "Wat ik heel leuk vind is dat hij ook bij de opening aanwezig is", zegt hij.Twintig jaar geleden nam Bos de schaapskudde over van Staatsbosbeheer en daar werkt hij nu voor. "Er zijn in Drenthe drie schaapskuddes die financieel worden ondersteund door de provincie Drenthe en wij zijn het enige particuliere bedrijf. Naast de kudde hebben we nog honderden schapen en 120 runderen. Dat onderscheidt ons van de rest", aldus Bos. Ook een aantal geiten maakt deel uit van de kudde.Het begrazen gebeurt om variatie in de begroeiing te houden. "Als je heide begraast wordt die veel ouder. Kiemplantjes ontstaan naast de oudere heide", vertelt de herder. Voordeel van het feit dat de schapen de nacht doorbrengen in de schaapskooi is dat er minder mest in het gebied terecht komt.Hij vindt de nieuwe schaapskooi een genot om in te werken. "Er is een voergang zodat we makkelijk achter de schapen langs kunnen en we ze minder hoeven te storen. Bezoekers kunnen bovenop de stal kijken vanaf een bordes, zodat het werk gewoon door kan gaan. Verder hebben we geen gasaansluiting en ligt het dak vol met zonnepanelen. Het klimaat in de stal is altijd aangenaam vanwege het mossen dak. Het is een aanwinst voor Drenthe", aldus Bos.Bos is weliswaar blij dat de koning komt om de schaapskooi te openen, maar de hectiek eromheen hoeft van hem niet. "De opening van de schaapskooi is strak geregisseerd. Er is een heel draaiboek in elkaar gezet. Je hele bedrijf wordt overgenomen en daar houd ik niet zo van. Dat vind ik niet leuk."Bos woont samen met zijn vrouw naast de schaapskooi. Zijn zoon bestiert de runderen en staat klaar om het stokje over te nemen, want Bos is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. Maar daar is het nog lang geen tijd voor. "Ik stop pas als ik 75 ben," lacht Bos.