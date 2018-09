Middelbare scholen Drenthe lopen mogelijk tonnen mis door nieuwe maatregel

Middelbare scholen in Drenthe maken zich zorgen over hun toekomst. Door een nieuwe manier van financieren ontvangen ze straks mogelijk tonnen minder van de overheid.

Hoe dat bedrag precies berekend wordt, is voor bijna iedereen onduidelijk. Marcel Klaverkamp

De overheid wil de methode waarmee bepaald wordt hoeveel geld middelbare scholen krijgen eenvoudiger maken. De nieuwe methode blijkt vooral scholen in krimpregio's te treffen, terwijl scholen in de rest van het land er in veel gevallen op vooruit gaan."Een zeer zorgelijke zaak", zegt bestuursvoorzitter Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College, met vestigingen in Assen, Beilen, Gieten en Norg. "Het is goed om de financieringsmethode eenvoudiger te maken, maar we kenden de effecten nog niet. Afgelopen zomer werd duidelijk dat scholen in krimpregio's er meer dan 3 procent op achteruit gaan. Dat betekent tonnen minder aan inkomsten, sommige scholen lopen wel een half miljoen euro mis."Volgens Klaverkamp worden scholen in de krimpregio's door de maatregel dubbel gestraft. "Scholen krijgen betaald per leerling en die aantallen lopen terug in onze regio. Deze nieuwe maatregel komt daar nog bovenop. Voor een grote school als het Dr. Nassau College is de klap misschien nog wel op te vangen, maar sommige scholen kunnen echt in de problemen komen."Hoe de nieuwe manier van financieren precies werkt, weet ook Klaverkamp niet. "We konden deze zomer een online rekentool invullen en daar kwam dan het bedrag uit dat je als school zou krijgen met de nieuwe methode. Maar hoe dat bedrag precies berekend wordt, is voor bijna iedereen onduidelijk. We zijn met de PO-raad in gesprek om achter de rekenmethode te komen."Klaverkamp klom daarnaast samen met schoolbestuurders en gedeputeerden uit Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg in de pen en schreef een brief aan de Tweede Kamer. Daarin wordt opgeroepen om de maatregel nog eens goed tegen het licht te houden. "Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest", zegt Klaverkamp.Volgende week woensdag wordt in de Kamer gesproken over de wet die de nieuwe financieringsmethode mogelijk moet maken. Tegen het einde van dit jaar neemt de Kamer er een definitief besluit over.