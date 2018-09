Theaterstuk met man en koe ook te zien in Drenthe

Een jonge boer die zijn bedrijf kwijtraakt en eigenlijk alleen nog zijn leed kan delen met een koe. Daarover gaat het theaterstuk Maalkop dat eerder dit jaar al in Groningen en Friesland werd opgevoerd. In oktober komt de voorstelling naar een stal bij Dwingeloo.

is locatietheater van de Peergroup, die zijn uitvalsbasis heeft in Donderen. De hoofdrol van het stuk wordt gespeeld door Fabian Jansen, bekend van onder meer de musical over het leven van André Hazes. En er is een hoofdrol voor Martje160, een zwartbonte Holsteiner die meegaat op tournee."Die koe krijgt al bijna sterallures", zegt LTO-bestuurder Jan Bloemerts, die met zijn stallen gastheer is voor het theaterstuk. Bloemerts had jarenlang zelf melkvee, maar heeft nu ruimte over. De LTO is ook betrokken bij de organisatie."We hebben vanaf het begin met de makers gespard over deze voorstelling. Het gaat over psychische problemen, eenzaamheid, vormen van isolement. Ik zie dat ook in mijn eigen omgeving. Dat bespreekbaar te maken, daar werken we als LTO en daar werk ik als boer graag aan mee", zegt Bloemerts.Dat de theatermakers bij hem in de stal zijn terechtgekomen is niet helemaal toeval. "Je moet een leegstaande stal hebben en je ziet dat boeren het ook eng vinden. Ik vind het ook eng. Maar het is voor mij niet autobiografisch."Bloemerts heeft zelf het een en ander meegemaakt het afgelopen jaar. Om gezondheidsredenen deed hij zijn melkvee weg en begon hij nieuwe activiteiten, zoals vleesvee. "Voor ons is dat boek dicht, we kijken vooruit. Maar ik ben wel wat zachter geworden door alles wat je meemaakt. Ik heb de voorstelling al gezien in Ten Boer en het kwam bij mij wel binnen."Peergroup werkte niet alleen samen met de LTO, maar ook met de onafhankelijke stichting Zorg om Boer en Tuinder. Met het theaterstuk Maalkop moet er meer aandacht komen voor onzichtbare problemen in de agrarische sector.De voorstellingen in Lhee bij Dwingeloo zijn op 18, 20 en 21 oktober.