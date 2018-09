Wilhelmina Ziekenhuis Assen zet mobiele verloskamer in

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen komt vrijdag een mobiele verloskamer te staan. Het ziekenhuis doet dat in verband met de sluiting van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Hoogeveen.

In Assen wordt een toeloop verwacht van het aantal zwangeren. Het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluit de afdeling verloskunde op 15 oktober.Het WZA laat weten dat ze nog personeel aan het werven zijn. De mobiele verloskamer wordt op het terrein van het ziekenhuis geplaatst. Er wordt nog aan gewerkt, hoe het totaal eruit komt te zien is nog niet bekend.Treant Zorggroep, de eigenaar van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen en van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, slaagt er niet in om voor die instellingen voldoende kinderartsen te vinden. Daarom blijven alleen de afdelingen verloskunde en de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis Emmen open. Het Refaja Ziekenhuis heeft de twee afdelingen al gesloten.Over de sluiting van de afdelingen in de twee ziekenhuizen wordt verschillend gedacht. Iedereen is het erover eens dat het een achteruitgang is voor de zorg in de regio. Huisartsen in Drenthe noemden de sluiting onlangs nog onacceptabel . Minister Bruins toonde er begrip voor . Treant zelf zegt geen andere keuze te hebben. De discussie spitst zich toe op de vraag of Treant Zorggroep zelf genoeg heeft gedaan om kinderartsen te werven of te houden.