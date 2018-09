Deel dit artikel:













Provincie mag fietstunnel bij Peize aanleggen Hier moet de tunnel komen (foto: archief RTV Drenthe)

De provincie mag beginnen met de aanleg van een fietstunnel tussen Peizerwold en Roderwolde. Een omwonende verzette zich daartegen, maar de Raad van State veegde zijn bezwaren vandaag van tafel.

Inwoners van onder meer Roderwolde klagen al jaren over de onveilige fietsoversteekplaats bij hun dorp op de 80-kilometerweg richting Peize, een plek waar ook veel scholieren oversteken. Een fietstunnel onder die N372 door is volgens de provincie de beste oplossing.



Paarden

Een omwonende stapte vorige maand naar de Raad van State. De tunnel komt pal voor zijn huis, waar de man altijd met zijn vier paarden de weg oversteekt naar een weiland. Hij ziet het niet zitten om door de tunnel te gaan, omdat zijn paarden in paniek zouden kunnen raken. Omlopen zou betekenen dat hij tachtig meter door de berm van de N372 moet.



De Raad van State laat in het midden of het verstandig is om met een paard een fietstunnel in te gaan. Maar de raad vindt wel dat het belang van de verkeersveiligheid zwaarder weegt dan het belang van de omwonende.



Wennen

Volgens de gemeente Noordenveld kunnen paarden wennen aan verkeerstunnels. Noordenveld heeft daarover advies ingewonnen bij de Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportfederatie.