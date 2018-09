Deel dit artikel:













Kunstenaarsgroep De Toyisten wint prijs in China Het kunstwerk aan de muur in Beijing (foto: De Toyisten) Een detail van het kunstwerk (foto: De Toyisten)

Kunstenaarsgroep De Toyisten uit Eelde heeft in de Chinese hoofdstad Beijing de eerste prijs gewonnen in een ontwerpwedstrijd.

Het was een wedstrijd voor een ontwerp van een kunstwerk aan een grote muur in een kunstdistrict in Beijing, vertelt Toyist Dejo. "Kunstdistrict 798 is heel bekend in de wereld. De muur is 10 bij 5 meter en kunstenaars werden uitgenodigd om een ontwerp te maken dat te maken had met voeding. En dan voeding in relatie tussen China en het Westen."



"Vanuit Nederland hebben we met een aantal kunstenaars een ontwerp gemaakt met de titel 'What's for dinner'. Dat is geprint op een formaat van 10 bij 5 meter en uiteindelijk is dat het winnende ontwerp geworden."



Schildpadburger

"We hebben een aantal dieren gebruikt als metaforen voor een tegenstelling tussen gezonde en slechte voeding", zegt Dejo. "Hamburgers, vlees, groente en fruit en daar hebben we een aantal dieren aan gekoppeld. Bijvoorbeeld een schildpadburger"



Het is kunstwerk is gisteren aangebracht op de muur. "Vandaag dient het als achtergrond voor de opening van de Beijing Design Week. We richten ons ook op Azië en dan is het leuk als je zo'n prijs wint", aldus Dejo.



Aan de prijs is een bedrag van 500 euro verbonden.