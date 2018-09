Arias, Suliman en Bos in basis bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen start morgen in bekerwedstrijd tegen derde divisionist OFC uit Oostzaan, afgaande op de training van vandaag, met Jafar Arias, Easah Suliman en Henk Bos in de basis.

Lelijk winnen prima? Nee, dat vind niet. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over bekerduel tegen OFC in Oostzaan

Michael Chacon en Nicklas Pedersen bleven tijdens de training aan de kant. Alexander Bannink trainde wel weer volop mee, maar stond in de partijvorm bij de wissels en datzelfde gold voor Hilal Ben Moussa die afgelopen zondag licht geblesseerd uitviel."Ik laat nog niets los over mijn opstelling", aldus trainer Dick Lukkien na de training. Wel liet de oefenmeester weten het bekertoernooi zeer serieus te nemen. We willen gewoon een ronde verder en uiteindelijk zover mogelijk komen." Ook de manier waarop is voor Lukkien belangrijk. "Het is niet zo dat ik lelijk winnen prima vind. Nee, ik vind dat we een bepaald niveau in ons spel moeten halen."OFC bereikte het hoofdtoernooi door in de laatste voorronde af te rekenen met HHC. In Hardenberg werd met 3-0 gewonnen door de derde divsionist OFC, opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw, heeft in de afgelopen tien jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In 2007 speelde het nog in de vijfde klasse waarna het een opmars inzette die de club nu in de derde divisie heeft gebracht met de ambitie om naar de tweede divisie door te stoten. Een belangrijke rol daarin speelde ‘suikeroom’ Marwan Khairi die als voorzitter van de Stichting Topvoetbal Oostzaan voor de financiële ondersteuning zorgde.uit Oostzaan.De club uit Oostzaan wordt getraind door Eric Heerings. Hij is de Heerings heeft in het verleden bij Telstar, Ajax zaterdag en Zilvermeeuwen gewerkt. Een van zijn assistenten is Olaf Lindenbergh, oud-speler van onder andere De Graafschap, AZ, Ajax en Sparta. In het seizoen 2016/17 was oud-international Rinus Israel nog even interim-trainer. In de competitie doet OFC het tot nu toe heel behoorlijk, getuige de 6e plaats in de 3e divisie. Uit vijf duels werden er 9 punten verzameld.De topscorer bij OFC is Reda Kharchouc met vijf competitietreffers. Tot de selectie hoort ook ex-Emmenaar Deniz Aslan, maar hij heeft dit seizoen nog niet gespeeld wegens een blessure.Scherpen; Klok, Suliman, Bakker, Cavlan; Bijl, Veendorp, Bos, Niemeijer; Arias en SlagveerDe bekerwedstrijd van FC Emmen en ook die van Alcides tegen AZ zijn live te volgen op Radio Drenthe. Beide duels beginnen om 17.00 uur. Niels Dijkhuizen zit op de tribune in Oostzaan en René Posthuma doet verslag vanuit Meppel.