Weiteveen is klaar voor de komst van koning Willem-Alexander

De spanning stijgt op de St. Franciscusschool in Weiteveen. Koning Willem-Alexander rijdt morgen met een treintje door het Bargerveen naar de schaapskooi en de leerlingen van de school staan langs de route met zelfgemaakte tekeningen en mutsen.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Schaapskooi in het Bargerveen is vanaf 10.50 uur te volgen via de livestream op onze website en live op TV Drenthe. Ook op Radio Drenthe hoort u de hele ochtend over het koningsbezoek.

Zenuwachtig zijn ze niet, maar ze vinden het wel heel bijzonder dat de koning komt. "We zijn maar een klein dorp en er zijn zoveel dorpen en steden. Dat hij dan hier naartoe komt is wel heel leuk", vindt Sita. Samen met haar klasgenoten verft ze kleurrijke schapen op een groot vel papier.Ook Sven legt de laatste hand aan zijn geverfde schaap. "Ik hoop wel dat de koning even bij ons uitstapt", vertelt hij. Dat staat niet in het programma, maar de kinderen hopen met hun tekeningen de koning te verleiden om even te stoppen.De schaapskooi een stukje verderop is al netjes aangeveegd en ingericht voor alle gasten. De mannen van het geluid zijn nog druk bezig, maar langzaamaan zijn ze klaar voor de komst van de koning. En de schapen zelf? Die lopen nog lekker in het Bargerveen en komen vanavond weer thuis.De schapen mogen morgen overigens uitslapen. Ze gaan pas naar buiten als Koning Willem-Alexander rond half twaalf de deuren opent en dat is een paar uur later dan ze gewend zijn. Schaapherder Luuk Bos maakt het allemaal niks uit. "Nee hoor, ik ben niet zenuwachtig voor de koning."