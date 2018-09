Mobiele verloskamer WZA vangt toeloop op, daarna uitbreiding

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bereidt zich voor op het verdwijnen van de afdeling verloskunde in Hoogeveen. Naar verwachting zal het aantal bevallingen met 40 procent toenemen. Daarom moet de afdeling verloskunde worden uitgebreid.

Vanmorgen werd bekend dat het WZA een mobiele verloskamer laat aanrukken om de toeloop aan te kunnen. “We verwachten een behoorlijke toename, maar dat is natuurlijk niet exact te berekenen”, zegt gynaecoloog Annemarieke Koops. In het ziekenhuis bestonden al plannen om de afdeling ouder-kind te verbouwen. “Die moet nu zeker groter worden.”De mobiele verloskamer "is eigenlijk een grote vrachtwagen”, vertelt Koops. Helemaal onbekend zijn ze er in Assen niet mee .“We hebben al een keer een mobiele operatiekamer gehad en die was best comfortabel. Binnenin de wagen is gewoon een volledig ingerichte verloskamer aanwezig.”Hoewel een mobiele verloskamer niet helemaal optimaal is, ziet Koops een groot voordeel. “We kunnen de komende tijd kijken of onze berekeningen kloppen. Komen er straks werkelijk zoveel extra vrouwen hier naartoe om te bevallen? Die informatie kunnen we gebruiken bij de verbouwing van de afdeling verloskunde in het ziekenhuis.”Het Wilhelmina Ziekenhuis is verder bijna klaar voor de extra toestroom van zwangere vrouwen. De afgelopen periode is er extra personeel aangenomen. “Denk aan verloskundigen en verplegers”, aldus Koops. “We werken er hard aan om een goede bezetting te krijgen.”