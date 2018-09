Deel dit artikel:













Politiekids gaan inwoners Meppel aanspreken op fout gedrag Team Bravo is klaar voor het politiewerk (foto: Sportteam Meppel Actief) De politiekids worden officieel beëdigd (foto: Sportteam Meppel Actief)

Mensen aanspreken die te hard rijden of vuil op straat gooien. Inwoners van de wijk Haveltermade in Meppel die zich hieraan bezondigen kunnen de komende tijd een stevige reprimande verwachten van de nieuwe politiekids.

Vandaag werden 28 politiekids officieel beëdigd door burgemeester Richard Korteland in het gemeentehuis. In officieel tenue legden zij een eed af waarin zij beloofden zich goed in te gaan zetten.



"We hebben de deelnemende kinderen gevraagd wat er in hun wijk moet gebeuren", vertelt Dennis Donker van Welzijn MensenWerk. "De onderwerpen mogen zij zelf bepalen. Daarnaast krijgen zij tijdens een half jaar durend trainingsprogramma een weerbaarheidstraining. Hierbij leren ze hoe ze bijvoorbeeld automobilisten moeten aanspreken. Natuurlijk hebben ze hier in hun latere leven ook iets aan."



Haveltermade

Het project Politiekids is een pilot die in eerste instantie alleen in de wijk Haveltermade wordt uitgevoerd. Binnen de kortste keren zat het project vol. Een van de deelnemers is Yamilla Rink. "Ik zie vaak mensen op straat waar ik geen goed gevoel bij heb als ze bijvoorbeeld iets op straat gooien. Ik wil er iets aan gaan doen zodat zij zich beter gaan gedragen." Hoe ze dat gaat doen, dat weet Yamilla nog niet. "Vanmiddag is onze training begonnen. Ik denk dat we veel gaan leren."



Volgens Donker vinden de politieagenten het leuk dat ze steun krijgen van de jeugd. "Zij zijn op scholen geweest en daar werd hen de oren van het hoofd gevraagd. Binnenkort zullen zij samen met de kinderen de wijk in gaan."



Mocht de pilot over een half jaar een succes blijken, dan is er een kans dat het project wordt uitgebreid. Donker: "Mogelijk kunnen we het dan over meerdere wijken uitrollen."