Brouwerij Maallust Veenhuizen oogst eerste ‘gevangenis-hop’ De hop in Veenhuizen is rijp voor de oogst (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Gedetineerden van de PI Norgerhaven hebben de eerste hop op het terrein achter de gevangenis geoogst. De hop wordt gebruikt voor een nieuw biertje van brouwerij Maallust uit Veenhuizen.

Brouwerij Maallust is erg tevreden over de kwaliteit van de hop. "Wij willen graag dat onze brouwerij een soort steen in de vijver is van Veenhuizen, zodat de mensen hier in de buurt ook mee kunnen werken. We willen samenwerken met bedrijven uit de buurt, waarbij de ingrediënten uit de regio komen", zegt directeur Henk Timmerman van de brouwerij.



'De Vreemdeling'

Gedetineerden hebben van begin tot eind meegewerkt bij de hopteelt in Veenhuizen. Ook tijdens de oogst helpen ze weer mee. "In het begin keken we er een beetje raar tegen aan. We hadden een heleboel palen aangekocht en vervolgens gaat dat de lucht in en wordt het met ijzerdraad vastgemaakt. Maar toen de gevangenen zagen wat het resultaat werd, vonden ze het prachtig en erg leuk om mee te helpen", zegt Renze Boer, hoofd arbeid bij PI Norgerhaven.



Vrijdag begint het brouwproces. Van de hop wordt een amberkleurig bier gebrouwen met een alcoholpercentage van zeven procent. 'De Vreemdeling', zoals het bier gaat heten, is over vier weken klaar. "Het bijzondere aan dit bier is dat we daar groen, dus niet gedroogde, hop in gaan doen. Dat kan je eigenlijk maar één keer doen en dat is tijdens het oogsten. Voor ons is het heel bijzonder dat we dat nu met eigen hop doen", zegt Timmerman.