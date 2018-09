Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Varen er in de toekomst grote zeeschepen naar Meppel? Als het aan Meppel ligt varen er in de toekomst grote schepen naar de haven (Foto: ANP/David van Dam) Deze havens moeten gaan profiteren van een aanpassing van de sluizen (Kaart: Bidbook verbreding sluis Kornwerderzand)

Varen er in de toekomst grote zeeschepen en jachten vanaf de Noordzee naar de haven van Meppel? Wel als het aan provincies, gemeenten en bedrijven rondom het IJsselmeer ligt. Zij legden vandaag een bidbook neer bij de minister om dit voor elkaar te krijgen.

Om de zeeschepen toegang te geven tot het IJsselmeer, moet de Lorentzsluis van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand breder gemaakt worden. Daarnaast moeten er diepere vaargeulen gegraven worden in het IJsselmeer. Zo moet er een soort watersnelweg ontstaan in het IJsselmeer.



Economische impuls

De toegang van zeeschepen tot de havens rondom het IJsselmeer en iets verder het binnenland in, zoals die van Meppel, moet een flinke economische impuls geven aan de IJsselmeerregio. Daarnaast willen de initiatiefnemers van het bidboek minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat overtuigen met het argument dat goederenvervoer via het water milieuvriendelijker is dan over de weg.



Naar de haven van Meppel, dat samenwerkt met Kampen en Zwolle binnen het gezamenlijke havenbedrijf Port of Zwolle, moeten zogenaamde Grote Rijnschepen gaan varen. De schepen naar Meppel mogen maximaal drieduizend ton wegen en zijn tussen de 95 en 135 meter lang



Flinke investering

De overheden en bedrijven willen gezamenlijk een investering doen van 73,5 miljoen euro om de Lorentzsluis te verbreden van 14 naar 25 meter en de vaargeulen aan te leggen. Mocht zij de plannen goedkeuren, dan komt er een nieuwe investering van 110 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven. De plannen moeten drieduizend nieuwe banen gaan opleveren.



De provincies die meedoen aan het bid zijn Drenthe, Flevoland, Overijssel en Friesland. Van de gemeenten sluiten Meppel, Zwolle, Kampen, Lelystad, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen zich bij de plannen aan. Het totale project moet 205 miljoen euro gaan kosten.