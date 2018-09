Djammen: 25 jaar lang pophulp van Jan Stam

Jan Stam is de man achter veel beginnende Drentse bands. Althans, de hulp voor die bands, maar zelf vindt hij dat te veel eer.

Toch hoor je zijn naam opgewekt gezegd worden door de bezoekers tijdens de opening van de tentoontstelling van Skik tot Sorry John . 25 jaar lang ondersteuning van de popmuziekToen Stam 25 jaar geleden begon was er nagenoeg geen hulp voor bands en veel gemeenten vonden popmuziek iets wat wel weer zou overwaaien. Maar de pop was hardnekkiger dan gedacht en Stam zag dat."We hebben eigenlijk gewoon een hele structuur neergezet voor Drents talen, dat ze uit kunnen waaieren over allerlei podia in Nederland. In het verleden was het eigenlijk alleen maar podia bieden, maar de laatste tien jaar zien we ook dat we steeds meer met coaching en talentonwikkelingstrajecten bezig zijn.""Vijftien jaar geleden hoefde je een Drentse band niet te vragen of ze begeleid of gecoacht wilde worden door een ervaren muzikant. Dat wilden ze liever niet. 'Afblijven van onze muziek', weet je wel? De laatste tijd zie je wel dat bands er open voor staan en dat is heel belangrijk. Als je je laat begeleiden door een professional, dan leer je heel veel en dan ontwikkel je je toch veel sneller."Ik ben ooit begonnen als muzikant. Zelf had ik liever nog steeds op het podium gestaan, maar op een bepaald moment zie je gewoon dat er zoveel muzikanten zijn die problemen hebben om zich buiten Drenthe te profileren. Ik dacht: daar moet gewoon iets aan gebeuren. Daar ben ik mee begonnen en dat doe ik nog steeds", zegt Stam trots.De tentoonstelling is nog een half jaar te bekijken in het pand van Kunst en Cultuur Drenthe in Assen.