Loting 1e knockoutronde districtsbeker: Hoofdklassers ontlopen elkaar Bekijk hier de loting van de 1e knockoutronde in de Noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Vanmiddag werd in Heerenveen de loting verricht voor de 1e knockoutronde in de noordelijke districtsbeker. In de koker met liefst 141 clubs gingen 32 Drentse verenigingen, waaronder vier Drentse hoofdklassers. Alcides niet. De club die morgenavond speelt in de grote KNVB beker tegen AZ werd vrijgeloot.

De overige vier Drentse hoofdklassers ontlopen elkaar in de 1e ronde. ACV speelt op eigen veld tegen zondagderdeklasser LEO uit Loon. Hoogeveen, de koploper in de zondaghoofdklasse, speelt thuis tegen Dwingeloo (zondag 3e klasse). Ook MSC speelt op eigen veld, tegen zaterdagderdeklasser ZZVV en de enige Drentse hoofdklasser die een uitduel lootte was Achilles 1894. De Assenaren moeten op bezoek bij zondagderdeklasser Dalen.



Hieronder de complete loting van de Drentse clubs:

ACV - LEO

Hoogeveen - Dwingeloo

MSC - ZZVV

Dalen - Achilles 1894

Pesse - Nieuw Buinen

Annen - VKW

LTC - CEC

Drenthina - Weerdinge

Rouveen - SVN'69

TLC - FC Zuidlaren

Raptim - WKE'16

GOMOS - vv Emmen

SC Elim - Noordscheschut

SVBO - SVV'04

Valthermond - De Weide

SVM - Ruinerwold

HZVV - Sweel



Wedstrijddagen van 6 tot en met 11 november

De wedstrijden worden in principe gespeeld in de periode van 6 tot en met 11 november. Wanneer er voor één van de beide partijen een competitiewedstrijd staat gepland (of alsnog wordt vastgesteld voor het weekend van 10 en 11 november), dan zal de bekerwedstrijd worden verplaatst naar midweeks voorafgaande aan het genoemde weekend.



Ook kunnen de verenigingen onderling overleggen over een speeldatum, maar het duel moet in ieder geval voor 11 november gespeeld zijn.