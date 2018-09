Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Asser bedrijf in middenmoot Top 100 Innovatie met milieuvriendelijke spuitbus De spuitbussen van MOTON maken geen gebruik van drijfgas

Het Asser bedrijf MOTON Lubricants is als 56e geëindigd in de MKB Top 100 Innovatie met hun spuitbus zonder drijfgas. De onderneming is het enige Drentse bedrijf in de lijst.





Lees ook: Asser bedrijf MOTON op lijst MKB Innovatie Top 100 met gasloze spuitbus

Dankzij deze uitvinding werd het Asser bedrijf genomineerd. Met de nieuwe spuitbussen kunnen vetten, montagepasta's, kitten, afdichtingsmiddelen en sprays zonder drijfgas op een oppervlakte worden aangebracht.



De winst in de MKB Top 100 Innovatie gaat naar Groasis BV. Dit bedrijf ontwikkelde de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon. Met deze duurzame oplossing kunnen woestijnen en onvruchtbare gebieden worden beplant. Spuitbussen werken normaal gesproken op milieuonvriendelijk drijfgas. Bedenker en oprichter Jan Hermanie van MOTON zocht al jaren naar een andere manier om te kunnen sprayen. De oplossing bleek een spuitbus van hard plastic die werkt op luchtdruk.Dankzij deze uitvinding werd het Asser bedrijf genomineerd. Met de nieuwe spuitbussen kunnen vetten, montagepasta's, kitten, afdichtingsmiddelen en sprays zonder drijfgas op een oppervlakte worden aangebracht.De winst in de MKB Top 100 Innovatie gaat naar Groasis BV. Dit bedrijf ontwikkelde de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon. Met deze duurzame oplossing kunnen woestijnen en onvruchtbare gebieden worden beplant.