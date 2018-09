Gastvrouw Nynke Houwing mag Willem-Alexander rondleiden

Wethouder Nynke Houwing van de gemeente Borger-Odoorn zal er morgen voor zorgen dat koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan het Bargerveen overal netjes op tijd komt. De koning opent de nieuwe schaapskooi in Weiteveen en bekijkt de voortgang van het natuurontwikkelingsproject.

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Schaapskooi in het Bargerveen is vanaf 10.50 uur te volgen via de livestream op onze website en live op TV Drenthe. Ook op Radio Drenthe hoort u de hele ochtend over het koningsbezoek.

Houwing is behalve wethouder ook voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen en vanuit deze functie zal ze de majesteit van A naar B brengen. "Het is een ongelofelijke eer dat de koning ons project komt bezoeken. Het is prachtig dat hij het dusdanig interessant vindt dat hij komt kijken", zegt Houwing trots.Voor Houwing is het niet de eerste keer dat ze de koning ontmoet. In 1997 kwam Willem-Alexander, toen nog kroonprins, bij haar melkveebedrijf langs. Houwing: "Dat was in het kader van een project om natuur en landbouw met elkaar te verenigen. Toen bezocht hij ook een boerenbedrijf in de Veenkoloniën en dat was het onze."Speciale instructies over de manier waarop ze met de koning dient om te gaan, heeft Houwing niet echt gekregen. "Je spreekt hem aan met majesteit en verder moet je je gewoon beleefd en netjes gedragen. Dat hoeft niet overdreven, ik denk ook niet dat de koning dat zo op prijs stelt", zegt Houwing.Of Willem-Alexander gaat meehelpen met het bijeendrijven van de schapen, weet Houwing nog niet. "Er staat niets over in het programma, maar wie weet wat hij zelf voor leuks bedenkt."