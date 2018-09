Deel dit artikel:













'Mandenmakerij' Wilhelminaoord volledig gestript De mandenmakerij wordt gerestaureerd (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe) Zo zag de mandenmakerij er ooit uit (foto: Maatschappij van Weldadigheid) In de mandenmakerij werden manden gevlochten (foto: Maatschappij van Weldadigheid)

De mandenmakerij in Wilhelminaoord krijgt een tweede leven. Het pand is een rijksmonument en moet straks dienst doen als woonplek voor mensen met een stoornis in het autisme spectrum.

Geschreven door Andries Ophof

Vandaag is er een klein feestje. Bij het pand wordt een bouwbord onthuld. Maar de werkzaamheden zijn inmiddels al een tijdje aan de gang. Aannemer Paul Broekman komt van alles tegen. "We hebben er van alles uitgesloopt. Ook asbest. En er komen mooie dingen tevoorschijn."



Takel in de hal

Broekman laat in het industriële gebouw een luik bij de voordeur zien. "Hier reden ze met paard en wagen naar binnen en via het luik werden goederen naar boven getakeld." Onder andere grondstoffen voor het maken van rieten mandjes.



De mandenmakerij is een historisch pand uit de tijd van de armenkolonien van de Maatschappij van Weldadigheid. Het is gebouwd op de plek waar in 1900 de oude mandenmakerij in vlammen op ging. Het is een belangrijke plek in de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid.



Wie niet werkt, zal niet eten

"Als je in de kolonie niet kon werken op het land, moest je naar de fabriek", zo zegt directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid. Dat was in de mandenmakerij waar ze rieten manden maakten. Jarenlang woonden er twee gezinnen in. Aan onderhoud werd weinig gedaan.



Nu moet er twee miljoen euro geïnvesteerd worden om het complex op te knappen. Wiersma: "We zijn als Maatschappij van Weldadigheid rijk qua bezit. We hebben veel panden en stenen. Maar de exploitatie is heel dun. Dit is voor ons een hele opdracht. Maar met deze oplossing is het rendabel en te realiseren.



Dertien appartementen

De bedoeling is dat er straks dertien appartementen komen waarin mensen met autisme een plekje kunnen vinden. Het idee komt van Jan Meijer van Buro Ecolan. "Wat een ruimte hè. Het is een mooie en rustige plek met weinig prikkels. Dat is belangrijk voor deze mensen."



Met verschillende subsidies lukt het om de oude vervallen mandenmakerij weer nieuw leven in te blazen. Ramen en deuren worden in de oude staat teruggebracht. Ook het schuine dak achterop komt weer terug. Volgend jaar moet het klaar zijn. Dan is het weer een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid.