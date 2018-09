Deel dit artikel:













Scherpen en Oosting in voorselectie Oranje Onder 19 Kjell Scherpen in actie in het thuisduel van FC Emmen tegen AZ (foto: Gerrit Rijkens) Thijs Oosting (rechts op de foto) tijdens de training van AZ (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Kjell Scherpen en Thijs Oosting, beide uit Emmen en spelend voor respectievelijk FC Emmen en AZ, maken deel uit van de voorlopige selectie van KNVB-coach Maarten Stekelenburg voor het eerste kwalifciatietoernooi in aanloop naar het EK in 2019.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Onder 19 is in de eerste kwalificatieronde, begin oktober, ingedeeld in groep 10. Daarin treft de ploeg van Stekelenburg de Faeröer Eilanden, Bosnië en Herzegovina en Ierland. Onder 19 begint woensdag 10 oktober in het stadion Eamonn Deacy Park in het Ierse Galway met een wedstrijd tegen Faeroër Eilanden. In hetzelfde stadion nemen de Nederlandse talenten het drie dagen later, op 13 oktober, op tegen Bosnië en Herzegovina.



Onder 19 sluit het eerste kwalificatietoernooi op 16 oktober af met een wedstrijd tegen Ierland. Dat duel wordt gespeeld in het City Calling Stadium in Longford.



Nummers 1 en 2 door

De nummers één en twee van de verschillende kwalificatiegroepen plaatsen zich voor de eliteronde. Deze wordt gespeeld tussen 18 en 26 maart 2019.



EK in Armenië

Het Europees kampioenschap voor spelers onder 19 jaar wordt van 14 tot en met 27 juli gehouden. Gastland Armenië is als enige geplaatst voor het toernooi.



Hieronder de complete voorselectie:





Ajax

Issam El Maach

Jurgen Ekkelenkamp

Jurriën Timber

Mitchel Bakker

Ryan Gravenberch

Sven Botman



AZ

Jasper Schendelaar

Peer Koopmeiners

Thijs Oosting AZ



Chelsea

Daishawn Redan

Juan Familia Castillo



FC Emmen

Kjell Scherpen FC Emmen



FC Groningen

Daniël van Kaam

Ludovit Reis

Tapmahoe Sopacua



FC Utrecht

Fabian de Keijzer

Mohammed Mallahi



Feyenoord

Achraf El Bouchataoui

Ian Smeulers

Lutsharel Geertruida

Noah Lewis

Orkun Kökcü



Manchester United

Millen Baars



NEC

Ole ter Haar Romeny



PEC Zwolle

Sepp van den Berg



PSV

Davy van den Berg

Koen Oostenbrink

Mohammed Amine Ihattaren

Rico Zeegers

Tijn Daverveld



SC Heerenveen

Kik Pierie



Sparta

Levi Bouwense



Swansea City

Kees de Boer



TOP Oss

Delano Ladan



Vitesse

Thomas Buitink