Stelling: Roken op straat moet in Assen worden verboden

In de stad Groningen mag binnenkort niet meer overal op straat worden gerookt. Het gaat dan vooral om de openbare weg bij publieke gebouwen, zoals ziekenhuizen, theaters, scholen en kinderopvang.

Als een instelling zelf al een rookverbod heeft op haar eigen terrein, kan ze de gemeente vragen om ook in het aangrenzende gebied het roken te verbieden. Al meer dan dertig instellingen hebben aangekondigd daar gebruik van te gaan maken. Groningen is de eerste gemeente in Nederland die zo'n rookverbod instelt.Is zo'n rookverbod op de openbare weg een goed idee of niet? En moet Assen als hoofdstad van Drenthe het Groningse voorbeeld volgen?