Wit busje zorgt voor onrust in Oosterhesselen en omgeving

Rondom Oosterhesselen en Noord-Sleen wordt gezocht naar een wit of lichtgrijs busje met bijbehorende bestuurder.

Er zijn verschillende meldingen binnengekomen bij de politie dat een man met een wit busje kinderen aanspreekt en ze vraagt om in te stappen.Ook op Facebook gonst het van de geruchten. Zo zou een meisje in Noord-Sleen zijn aangesproken door een langharige man met de vraag of ze in zijn busje zijn jonge poesje en hondje wou bekijken.Bij de politie zijn twee meldingen binnengekomen. De politiewoordvoerder laat weten dat de zaken in onderzoek zijn en dat er gekeken wordt of de verschillende meldingen verband houden met elkaar. "Bij beide meldingen, in Oosterhesselen en 't Haantje, zijn we direct naar de aangegeven plek gegaan. Daar hebben we niemand meer aangetroffen."Wie een verdachte situatie ziet of meemaakt wordt verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie.