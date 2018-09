Kanonskogel bewijst bestaan Bargerschans

"Twintig jaar geleden stak ik de spade in de grond. Ik raakte toen iets hards. Wat ik vond, was heel bijzonder..."

Ze noemen mij nu Bommen Bennie! Bennie Maatje

Bennie Maatje uit Erica heeft het over een eeuwenoude kanonskogel. Hij lag in de tuin, vlak naast zijn huis. Nadat hij hem opgegraven had, lag het gevaarte van drie kilo tientallen jaren gewoon bij hem thuis."Ik wist wel dat het om een kogel ging. Maar toen ik de geschiedenis van Erica bekeek, werd er gesproken over een oude verdedigingslinie, de 'Bargerschans'. Daar moet deze kogel vandaan komen, denk ik."Dat vermoeden wordt bevestigd door archeoloog en 'schans-deskundige' Hans van Westing. "Die Bargerschans heeft zo'n driehonderd jaar geleden wel degelijk bestaan. De vraag was alleen waar de verdedigingslinie heeft gelegen. Dat je hier nu een kogel vindt, zegt dus dat de schans hier vlakbij gelegen moet hebben."De schans werd gemaakt om de bewoners van Erica rond 1600 te beschermen tegen de Bisschop van Munster, oftewel 'Bommen Berend'. "Ze noemen mij nu 'Bommen Bennie'!", lacht vinder Bennie Maatje.Maar hoe komt die kogel nu in de tuin van Bennie? "Tsja", verzucht Van Westing. "Dat is moeilijk te zeggen. Er is in geen geval mee geschoten, dat weten we zeker. Soms verveelden de soldaten zich, dan gingen ze gewoon gooien met die ballen. Waarschijnlijk is deze kogel de gracht rond de schans ingerold, het water in dus." En waar het water vroeger was, ligt nu de tuin van Bennie."Waarschijnlijk liggen er meer kogels hier in de tuin", zegt Van Westing. Dat ziet Bennie Maatje wel zitten: "Die ga ik opzoeken met de metaaldetector!"De gevonden kogel blijft bij Bennie: op de vensterbank...