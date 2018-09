Deel dit artikel:













Koning opent Schaapskooi Bargerveen De schapen vinden hun weg naar de heidevelden. (foto: Kim Stellingwerf)

De nieuwe schaapskooi in het Bargerveen bij Weiteveen is officieel geopend door Koning Willem-Alexander.

De koning liet bij aankomst even op zich wachten, hij kwam vijftien minuten later aan met de Veenland Express dan was aangekondigd. Het publiek begon te juichen toen de koning aankwam.



Na het zogenoemde Drents kwartiertje konden de festiviteiten beginnen. Onder andere een bezoek aan de schapenstal en het restaurant bij de schaapskooi stonden op het programma.



Na een uitgebreide rondleiding over het terrein onder het oog van honderden mensen die veelvuldig foto's maakten met hun mobieltjes, opende de vorst de schaapskooi door de staldeuren open te gooien. De schapen stroomden naar buiten en zochten hun weg over de heidevelden.