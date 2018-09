Deel dit artikel:













Borger-Odoorn kan ook aan de glasvezel, maar het was een zware bevalling Koen Ronner van de Rabobank, wethouder Freek Buijtelaar en Marten van Vliet en Sjaak Janson van de stichting Breedband Borger-Odoorn (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De opluchting was duidelijk zichtbaar vanmorgen bij de presentatie van het akkoord over de aanleg van glasvezel in Borger-Odoorn. De stichting Breedband Borger-Odoorn heeft er jaren aan gewerkt. "Het was zeker een zware bevalling", zei voorzitter Sjaak Janson.

Geschreven door Steven Stegen

Borger-Odoorn leek lange tijd het suffertje van Drenthe en dreigde misschien wel de aansluiting te missen. Maar gemeente, provincie en Rabobank hebben elkaar gevonden en dragen bij aan de financiering. Bij voldoende belangstelling kunnen de ruim 1200 witte adressen in het buitengebied volgend jaar worden aangesloten. Daarvoor moet minimaal 65% willen meedoen.



Dood paard

"Het was een proces met veel ups en downs", zei wethouder Freek Buijtelaar met gevoel voor diplomatie. Sjaak Janson zei het stelliger: "We hadden soms het gevoel dat we niet aan één dood paard trokken, maar aan een hele kudde. Grote marktpartijen, zoals KPN, hebben het ons niet makkelijk gemaakt."



De stichting was ruim een jaar bezig om met KPN tot afspraken te komen, maar het bedrijf haakte uiteindelijk toch af. "Toen moesten we echt weer vanaf nul beginnen", aldus Janson. Gedeputeerde Henk Jumelet, ook aanwezig vanochtend, sprak zijn waardering uit voor het doorzettingsvermogen van de stichting. "Het zijn mensen die naast hun eigen werk heel veel tijd en energie in dit project hebben gestopt."



Coöperatie

De stichting Breedband Borger-Odoorn wordt nu omgevormd tot een coöperatie. De inwoners die glasvezel willen moeten zich bij die coöperatie aansluiten, waarvoor ze maandelijks een streefbedrag van 13,50 euro gaan betalen. Daar komt vervolgens nog een bedrag bovenop voor de provider, al naar gelang de gewenste snelheid van de verbinding en het aantal TV-zenders. "Al met al kunnen we diverse pakketten aanbieden voor een marktconforme prijs." Borger-Odoorn werkt nauw samen met het breedbandinitiatief in Midden-Drenthe.