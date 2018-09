Deel personeel Treant aan de slag bij kraamafdeling WZA

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft zes verpleegkundigen en vier verloskundigen aangenomen om de toeloop van het aantal zwangeren aan te kunnen. Een aantal van hen werkt nu nog bij Treant.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bereidt zich voor op het verdwijnen van de afdeling verloskunde in Hoogeveen. Naar verwachting zal het aantal bevallingen met 40 procent toenemen. Daarom moet de afdeling verloskunde worden uitgebreid."Ook voor ons ligt het personeel niet voor het oprapen", zegt Suzanne Kruizinga, van het Raad van Bestuur van het WZA. "Gelukkig is het gelukt om mensen te krijgen en daar zijn we ontzettend blij mee." Onder het nieuwe personeel zitten zowel verpleegkundigen als verloskundigen die werkzaam waren op de afdelingen van Treant in Hoogeveen en Stadskanaal.Treant Zorggroep, de eigenaar van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen en van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, slaagt er niet in om voor die instellingen voldoende kinderartsen te vinden. Daarom blijven alleen de afdelingen verloskunde en de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis Emmen open. Het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluit de afdeling verloskunde op 15 oktober. Het Refaja Ziekenhuis heeft de twee afdelingen al gesloten Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen breidt daarom de afdeling verloskunde uit. Morgen wordt een tijdelijke unit geplaatst die de komende vijf maanden dienst zal doen als mobiele verloskamer . Zo kan het ziekenhuis tot vierhonderd extra bevallingen aan.Hoewel een mobiele verloskamer niet helemaal optimaal is, ziet gynaecoloog Annemarieke Koops een groot voordeel. “We kunnen de komende tijd kijken of onze berekeningen kloppen. Komen er straks werkelijk zoveel extra vrouwen hier naartoe om te bevallen? Die informatie kunnen we gebruiken bij de verbouwing van de afdeling verloskunde in het ziekenhuis.”Het ziekenhuis was al van plan om het kindcentrum te verbouwen. Die plannen worden nu naar voren gehaald.Over de sluiting van de afdelingen in de twee ziekenhuizen wordt verschillend gedacht. Iedereen is het erover eens dat het een achteruitgang is voor de zorg in de regio. Huisartsen in Drenthe noemden de sluiting onlangs nog onacceptabel . Minister Bruins toonde er begrip voor . Treant zelf zegt geen andere keuze te hebben. De discussie spitst zich toe op de vraag of Treant Zorggroep zelf genoeg heeft gedaan om kinderartsen te werven of te houden.