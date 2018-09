FC Emmen en Alcides live op Radio Drenthe

VOETBAL - FC Emmen en Alcides komen vanmiddag, vanaf 17:00 uur in actie in de KNVB beker. Emmen neemt het op tegen OFC in Oostzaan en Alcides ontvangt AZ. Beide wedstrijden zijn live te beluisteren op Radio Drenthe.

Arias, Suliman en Bos in basis bij FC Emmen

Vanaf 17:00 uur staat het programma Arnold naar de avond volledig in het teken van beide wedstrijden en duurt de uitzending een uur langer. Voor één keer doen Niels Dijkhuizen en René Posthuma niet samen verslag van de wedstrijd van FC Emmen. Dijkhuizen reist af naar Oostzaan waar FC Emmen aantreedt tegen de derde divisionist.De reis van Posthuma is iets korter. Hij reist af naar Meppel waar eredivisionist AZ op bezoek komt. De Alkmaarders zijn de grote favoriet en wonnen de beker al vier keer. In 1978, 1981, 1982 en 2013 was de club de sterkste in het bekertoernooi.Toch hoopt Alcides-trainer Wilko Niemer op een stunt. "We gaan onze huid duur verkopen. Zij zijn de grote favoriet, maar in het bekertoernooi zijn er altijd verrassingen. Wie weet zijn wij het deze keer", aldus de oefenmeester.