In Beeld: Koning Willem-Alexander opent Schaapskooi Bargerveen

Koning Willem-Alexander was vanmorgen in Drenthe om Schaapskooi Bargerveen te openen.

Na een uitgebreide rondleiding over het terrein opende de vorst de schaapskooi door de staldeuren open te gooien. De schapen stroomden naar buiten en zochten hun weg in het hoogveenreservaat.RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf was er bij en maakte onderstaande foto's