'Duizenden extra banen in regio als grotere schepen naar Meppel kunnen varen'

Er moeten grotere schepen naar Meppel komen. Daar zijn burgemeester Richard Korteland en de havenbedrijven in de stad het over eens. "Dit geeft een flinke economische impuls aan Meppel en gaat veel werk opleveren in een grote regio rond Meppel."

De provincies Drenthe, Flevoland, Overijssel en Friesland en verschillende gemeenten aan de noordwestzijde van het IJsselmeer willen dat zeeschepen over het meer kunnen varen. Daarvoor moet de Lorentzsluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand worden verbreed en moet er een diepere vaargeul door het Ijsselmeer worden gegraven. Provincies, gemeenten en bedrijven hebben daarvoor een plan bij de minister neergelegd.Voor Meppel betekent het niet dat er rechtstreeks zeeschepen naar de stad toe varen. Zij gaan naar de haven van Kampen en hun vracht wordt daar overgeheveld op kleinere binnenvaartschepen. Op dit moment kunnen 2.000 ton grote schepen, wat overeenkomt met de vracht van honderd vrachtwagens, de stad bereiken. Door het Meppelerdiep uit te diepen kunnen straks schepen die een keer zo groot zijn naar Meppel toe en daar kan de lading van tweehonderd vrachtwagen in.Als de sluis bij Kornwerderzand verbreed wordt en de haven van Meppel vergroot, opent dat ook deuren voor werkzaamheden aan het Meppelerdiep. "De naam zegt het al, het Meppelerdiep, dat kan wel wat dieper", grapt de burgemeester.Meppel wil ook een extra haven graven. Want bedrijven die aan overslag doen hebben vaak veel ruimte nodig. "En de hoeveelheid grond voor zogeheten natte bedrijven is bijna op. Daarom zijn we met de gemeente Staphorst te onderzoeken of we een haven op hun grondgebied kunnen realiseren. Met een extra haven en een uitgediept Meppelderdiep neemt de bereikbaarheid toe en voorspel ik dat de werkgelegenheid in de regio en in Meppel toe zal nemen. Dat zal om een paar duizend banen gaan."Die mening wordt gedeeld door Mark Emmink, directeur van Sethehaven Op- en Overslag. "Grotere schepen zorgen voor meer werkgelegenheid. Niet direct in de haven zelf. In verhouding heb je weinig extra personeel nodig om grotere schepen uit te laden. Maar veel bedrijven in de omgeving, bijvoorbeeld transsportondernemingen, gaan hier wel van profiteren."De Meppeler haven is er in ieder geval klaar voor om grotere schepen te ontvangen. "De haven is gebouwd om grotere schepen te ontvangen", zegt Jan Mark Oosterhuis, directeur van Op- en Overslag Meppel. "Ook de sluis bij Zwartsluis heeft de juist diepte hiervoor, maar het Meppelerdiep niet. Daarnaast is ook de ingang van de haven te diep. Maar dit is eenvoudig aan te pakken door de vaarweg uit te baggeren."