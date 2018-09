Deel dit artikel:













Groenewold baalt: geen WK wielrennen in Noord-Nederland Er komt geen WK wielrennen naar Noord-Nederland (foto: Kim Stellingwerf)

Een heel klein beetje hoop had Renate Groenewold nog dat het WK wielrennen in 2020 naar Drenthe en Groningen zou komen. Nu is ook die hoop van tafel.





Lees ook: Veneto lijkt af te haken voor WK wielrennen: 'Drents draaiboek ligt nog altijd klaar'

Renate Groenewold, het uithangbord van de organisatie, las donderdag dat de UCI het evenement heeft toegewezen aan de Zwitserse regio's Vaud en Valais.



"We hebben de kans gehad en die aan ons voorbij laten gaan'', zegt de oud-schaatsster. "Het komt niet meer als een verrassing dat het WK ergens anders naartoe gaat, maar ik hou hier wel een kater aan over. Ik zie dit als een enorme gemiste kans. Het ging mij niet zozeer om het evenement op zich, maar om de stip die we aan de horizon hadden gezet, met als doel een beweging op gang te krijgen. Maar door het Groningse 'nee' lukt dat niet.'' De stichting WK2020 wilde het WK van 2020 naar Noord-Nederland halen, maar na het afhaken van de provincie Groningen als geldschieter viel de financiële bodem onder het project weg.Renate Groenewold, het uithangbord van de organisatie, las donderdag dat de UCI het evenement heeft toegewezen aan de Zwitserse regio's Vaud en Valais."We hebben de kans gehad en die aan ons voorbij laten gaan'', zegt de oud-schaatsster. "Het komt niet meer als een verrassing dat het WK ergens anders naartoe gaat, maar ik hou hier wel een kater aan over. Ik zie dit als een enorme gemiste kans. Het ging mij niet zozeer om het evenement op zich, maar om de stip die we aan de horizon hadden gezet, met als doel een beweging op gang te krijgen. Maar door het Groningse 'nee' lukt dat niet.''