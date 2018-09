Deel dit artikel:













Oud-raadslid Greet van der Veen-Weggemans overleden Op 76-jarige leeftijd is Greet van der Veen-Weggemans overleden (foto: Pixabay)

Op 76-jarige leeftijd is Greet van der Veen-Weggemans overleden. Het oud-raadslid stierf in haar woonplaats Emmen. Ze heeft door de jaren heen verschillende functies uitgevoerd, maar werd vooral bekend als raadslid in de gemeente Emmen.

Van der Veen overleed begin deze week. Volgens de overlijdensadvertentie ging haar gezondheid de laatste tijd hard achteruit.



In 2000 kwam ze in het nieuws toen ze de overstap maakte van de Drentse Ouderen Partij naar het CDA. Ze nam ook veel bestuursfuncties op zich, onder meer bij de VVD, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Vrouwenraad in Emmen.