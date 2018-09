Nieuwe binnenstadsvereniging krijgt jaarlijks vier ton voor metamorfose centrum Assen

Assen kan beginnen aan de grote metamorfose van de binnenstad. Er is een werkplan en de nieuwe binnenstadsvereniging Stichting Vaart in Assen krijgt jaarlijks zo'n vier ton om de plannen uit te voeren.

Het Koopmansplein gaat op de schop en de winkelstraten rond het plein moeten weer gevuld worden met winkeliers om een compact winkelhart te krijgen. In de aanloopstraten rond het centrum, waar veel leegstand is, worden winkels omgebouwd tot woonruimtes en plekken voor zakelijke dienstverlening.Stichting Vaart in Assen krijgt een budget van bijna 400.000 euro. Met dat geld moet deze organisatie samen met de gemeente en andere betrokken partijen de binnenstad ombouwen en de leegstand aanpakken. De binnenstadsvereniging vertegenwoordigt mkb, vastgoedsector, horeca, cultureel hart en de grote recreatiebedrijven en hotels.Bedoeling is dat Vaart in Assen het werkplan klaar maakt voor uitvoering. Vier medewerkers gaan daarmee aan de slag: een regisseur, een verbinder en innovator die het nieuwe ondernemerschap moet stimuleren, een evenementencoördinator en een citymanager. De vier functies zijn goed voor twee volledige arbeidsplaatsen.Wie die rollen oppakken, is nog niet bekend. Op dit moment is Ronald Obbes al bijna acht jaar citymanager in Assen en Emil Klok is evenementencoördinator. Of zij straks ook weer een rol krijgen in de nieuwe organisatie, is nog onbekend. Er komt in elk geval een vacature voor die functies, zodra de Asser gemeenteraad in oktober akkoord is met de financiering van de binnenstadsvereniging. De vier ton wordt betaald door de gemeente en voor een deel uit de opbrengst van de extra ozb-heffing voor het Ondernemers Fonds Assen,Volgens het werkplan staat het Koopmansplein over een jaar compleet op de kop. Er volgt nog een uitgebreide inspraakronde, nadat inwoners van Assen eerder dit jaar al honderden ideeën instuurden. Assen wil na inspraak van inwoners, middenstand en bedrijfsleven met drie ontwerpen komen. Hieruit wordt het beste idee gekozen. In de tweede helft van volgend jaar moet de schop de grond in.